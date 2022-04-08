Batman'da eşi tarafından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyor

Batman'da boşanma aşamasındaki eşi Devran Ergün'ün bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan 24 yaşındaki Sevda Ergün'ün tedavisi devam ediyor.

Batman'da 2 Nisan'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve tedavisi Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde süren 1 çocuk annesi Sevda Ergün (24), yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Ergün, eşinden şiddet görünce boşanmak istediğini, yaptığı başvuru neticesinde kocası Devran Ergün'e (31) uzaklaştırma cezası verildiğini söyledi.

2 Nisan'da çocuğunu almak için eşiyle görüştüğünü, eşinin tenha bir yere çağırarak, bir apartmana kendisini zorla sokmak istediğini anımsatan Ergün, direnince eşinin bıçaklı saldırısına uğradığını belirtti.

Yaşadığı şiddet olaylarının ardından boşanmaya karar verdiğini ve ailesinin yanına yerleştiğini aktaran Ergün, eşinin sürekli ölümle tehdit ettiğini aktardı.

Ergün, şöyle konuştu:

"Olay günü çocuğumuzla görüş günüydü. İki haftada bir oğlumun babası ile görüşme hakkı vardı. Sabah rutin bir şekilde teslim ettim. Akşam üstü beni aradı, çocuğu getirdiğini ve teslim etmek istediğini söyledi. Ben de kapıya getirmesini söyledim. Sürekli beni bir yerlere çekme çabası içerisindeydi. Beni zorla bir apartmana sokmaya çalıştı. Bir anlık boşluğumdan faydalandı. Arka cebinden bıçağı çıkarıp kalbime saplaması bir oldu. Bıçak darbelerinin 5'i kalbime, diğerleri de kollara isabet etti."

Hastanede yeniden hayata döndüğünü dile getiren Ergün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki süreçte ikinci hayatımı yaşamak istiyorum. Ölümden döndüm. Bir çocuğum var. Daha 2.5 yaşında. Onunla huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Ensemde birinin nefesi olsun istemiyorum. Çünkü dışarıda olduğu her an bizim için tehlike demek. Yarın kafama sıkmayacağından nasıl emin olabilirim. Güvenli ve huzurlu bir şekilde evladımla yaşamak istiyorum. Olaydan sonra tutuklandı. Onun hak ettiği cezayı almasını, adaletin sağlanmasını istiyorum."

Kendisi gibi şiddet gören kadınlara da seslenen Ergün, "İlk yediğim tokadın son yediğim bıçak darbesinden bir farkı yokmuş. Ben bunu anladım. İlki insanın gururunu sonuncusu ise insanın canını yaralıyor. Kadınlarımız bunu hiçbir zaman unutmasınlar ilkinde konuşmadığımız için sonuncusunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergün'ün gönüllü avukatlığını üstlenen Selma Yıldırım da hukuki olarak bütün adımları attıklarını aktardı.

"Öncelikle yaşam mücadelesinde hayatta kalabilmesi için yanında olacağımızın teminatını verdik. Gönüllü destekçisiyiz bu konuda. Daha sonra kendisini bu hale getiren, öldürmeye kalkan eşinin yargılanması, yargılanma sürecinde tutuklu kalması ve en ağır cezayı alması için Ergün'ün yanında olacağız." ifadelerini kullanan Yıldırım, hukuki olarak olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

- Olay

Batman'da bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan çift arasında Meydan Mahallesi Şemsiye Sokak'ta tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Devran Ergün tarafından bıçakla ağır yaralanan Sevda Ergün, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayın ardından kaçan ve polis tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

