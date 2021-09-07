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Batman'da fıstık hasadı yapıldı

07.09.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da fıstık hasadı yapıldı

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından fıstık hasadı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Merkeze bağlı Demirbilek köyünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla fıstık toplayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, fıstığın birim alanda yüksek verim veren bir ürün olduğunu söyledi.

Fıstığın bu topraklarda çok da tanıdık olmayan bir ürün olduğunu belirten Şahin, son 10 yıl içerisinde fıstık üretiminde sıfırdan 93 bin dekarlara geldiklerini, böyle devam etmesi durumunda 100 bin dekarı geçeceğini kaydetti.

Şahin, şöyle devam etti:

"Fıstık katma değeri yüksek bir ürün ve bu nedenle çiftçimizi mutlu ediyor. Elde edilen gelir birim alanına vurulduğunda bu kıraç topraklarda hayal edemeyeceğiniz rakamlara ulaşıyor. Çiftçimiz fıstıktan iyi bir gelir temin ediyor ve biz de bu durumu destekliyoruz. 1,5 milyonun üzerinde fıstık fidanını çeşitli kaynaklardan vatandaşlarımıza ve çiftçilerimize takdim ettik ve etmeye de devam edeceğiz."

Ellerindeki toprağı çok düzgün bir şekilde planlamaları gerektiğini aktaran Şahin, "Verimliliği sınırlı olan arazilerimizde böyle ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Çiftçi gülerse bütün ülke güler. Çiftçimizi destekleyeceğiz. Çiftçi toprağımıza bakacak ki bütün ülke doysun. Bunun ötesinde de bütün ülke ihracat yapacak ve tarımdan ciddi gelir elde eden ülkeler arasına girecek." ifadelerini kullandı.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş ise bu yıl fıstıkta bir kuraklığın söz konusu olduğunu aktararak, "Aşağı yukarı yarı yarıya bir gelir kaybımız söz konusu. Sevindirici tarafı ise fıstık fiyatının yüksek olması. Geçen sene 50 liranın altına düşmesine rağmen bu sene fıstığın az olmasından dolayı fiyat 70 liranın üzerine çıktı. Çiftçimiz fiyat konusunda mutlu ve memnundur." diye konuştu.

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