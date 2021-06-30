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Batman'da lavanta hasadı yapıldı

30.06.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da lavanta hasadı yapıldı

Batman'da 18 noktada ekimi yapılan lavanta hasat edildi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk ilçesinin Ünsaldı köyünde düzenlenen hasat etkinliğinde, 2018'de tayin olduğu kentte tarımla ilgili yapılabilecekler konusunda arayışa girdiklerini söyledi.

Tarım şehri Batman'da verimli ve sulanmayan arazilerin bulunduğunu, kuru arazide de geleneksel hububat tarımı yapıldığını belirten Şahin, burada güneşin, toprağın ve rüzgarın çok farklı bir getirisi olduğu ifade etti.

Sason'da alternatif ürün olarak çileğin denendiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerinde çilek var ama Sason çileğinin kokusu ve aroması bir başka. Eğer bu topraklar Sason çileğine bu kadar güzel aroma ve koku veriyorsa başka ürünlerde de bunun bir getirisi olacaktır. Bu arayışın sonunda lavanta bitkisine ulaştık. Sadece lavanta değil başka tıbbi aromatik bitkilerin de denemesini yapıyoruz. İyi bir noktaya geldik. Şu an ikinci senenin hasadını yapıyoruz. Aslında bu bir çalı bitkisi ve dördüncü yılından sonra verim veriyor ve 25 yıl yaşayabiliyor. Biz birinci yıldan itibaren ürün aldık ve bu yıl daha fazla ürün alacağız."

Hedeflerinin, getirisi daha yüksek ürünleri çiftçilere tanıtmak olduğunu belirten Şahin, lavantanın da getirisi yüksek bir bitki olduğunu ifade etti.

Şahin, "Lavanta sadece kozmetik ve tıbbi alanda değil çok başka alanlarda da rahatlıkla değerlendirilebilecek bir bitki ve Batman'a da yakıştı." dedi.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Batman Ziraat Odası yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

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