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Batman'da midibüsün devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

18.04.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da midibüsün devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü, Arıca köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada biri bebek 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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