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  4. Batman'da motosiklet ile kapkaç yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı

Batman'da motosiklet ile kapkaç yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı

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22.01.2025 15:28
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Batman'da motosiklet ile kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, farklı günlerde gerçekleşen 4 kapkaç olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve 78 iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, zanlılar M.D. ve Y.A'nın motosiklet ile kapkaç olayına karıştıklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler, olayda kullandıkları motosiklet ve çaldıkları telefonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Batman kapkaç motosiklet

Batman Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:19
Öğle
12:32
İkindi
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Akşam
17:35
Yatsı
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