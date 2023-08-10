YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da motosiklet kazası

Batman’da motosiklet kazası

10.08.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da karşı yönden gelen motosikletin dönüş yapan kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman’da motosiklet kazası

Batman kent merkezi Fatih Mahallesi’nde karşı yönden gelen motosikletin dönüş yapan kamyonete çarpması sonucu yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü kaldırıma çarparak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Vücudunda eziklerin ve kırıkların oluştuğu motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli Büyükşehir konser programlarını iptal ettiDenizli Büyükşehir konser programlarını iptal etti
Aksaray'da bir iş yerine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıAksaray'da bir iş yerine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Eskişehir'de çocuklar yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğu Porsuk Çayı'na giriyorEskişehir'de çocuklar yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğu Porsuk Çayı'na giriyor
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 10 Ağustos Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:19
Öğle
12:26
İkindi
16:13
Akşam
19:23
Yatsı
20:50

Batman Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Perşembe

Büyük eczanesi
Merkez
Batman eczanesi
Merkez
Vefa eczanesi
Gercus
Çarsi eczanesi
Kozluk
Soylu eczanesi
Besiri
Akinci eczanesi
Merkez
Uğur eczanesi
Sason
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.