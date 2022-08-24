Batman'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 NC 834 plakalı hafif ticari araç, Batman-Gercüş kara yolu Arıtma Tesisi mevkisinde refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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