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Batman'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

24.08.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 NC 834 plakalı hafif ticari araç, Batman-Gercüş kara yolu Arıtma Tesisi mevkisinde refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Batman refüj

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