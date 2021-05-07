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Batman'da sahte temizlik maddesi operasyonunda 22 sahte ürün ele geçirildi

07.05.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da sahte temizlik maddesi operasyonunda 22 sahte ürün ele geçirildi

Batman'da düzenlenen sahte temizlik maddesi operasyonunda, 7 markaya ait 22 sahte ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat ve fiziki takip sonucunda kent merkezinde bulunan bir depoda sahte temizlik ürünü olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 7 markaya ait 22 farklı sahte ürün bulundu.

Depoda yapılan aramada, 4 bin 300 kilogram toz, 525 kilogram sıvı deterjan ve 550 litre şampuana el konuldu.

Depo, Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Operasyona ilişkin bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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