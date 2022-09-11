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Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

11.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 ED 874 plakalı otomobil, Gercüş-Batman kara yolunun Akyar köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Batman Gercüş

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