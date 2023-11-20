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Batman'da sel sularına kapılan 3 çocuk aranıyor

20.11.2023 07:20 | Son Güncelleme:
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Batman'da gece saatlerinde meydana gelen selde 3 çocuğun kaybolduğu ihbarını alan ekipler arama çalışması başlattı.

Batman'da sel sularına kapılan 3 çocuk aranıyor

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele yol açtı.

Seyitler Mahallesi'nde bir, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 kardeşin sel sularına kapılarak kaybolduğu ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yaşları bir, 3 ve 5 olan çocukları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 kişilik aileden anne, baba ve 2 çocuk yaralı olarak kurtarılırken, 3 küçük çocuk 1,5 metre yükselen çamurun altında kaldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, 3 çocuğun mahsur kaldığı bölgede incelemelerde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan Aysun Güner ve Ceylan Güner, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman'da sel sularına kapılan 3 çocuk aranıyor

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sel Batman

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