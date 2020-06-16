YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kayboldu

Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kayboldu

BATMAN HABERLERİ  | 16.06.2020 22:47 | Son Güncelleme

Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kayboldu

Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kayboldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Yanaç (24), serinlemek amacıyla Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne girdi.

Bir süre sonra Yanaç'ın gölde kaybolduğunun bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Akşam saatlerine kadar yapılan aramada, Yanaç'a ulaşılamadı.

Havanın kararması nedeniyle gölde arama çalışmalarına ara verildi. Yarın çalışmalara devam edilecek.

Abdulkadir Yanaç'ın, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel İdare Kurulu üyesi Eyyüp Yanaç'ın oğlu olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
PARTNER Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım! Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Atatürk Bulvarı’nda 3 araçlı zincirleme kaza

Atatürk Bulvarı’nda 3 araçlı zincirleme kaza

MEÜ’nün misafir araştırmacısı Dr. Veldhuizen, Covid-19 Küresel Bilim Konsorsiyumuna katıldı

MEÜ’nün misafir araştırmacısı Dr. Veldhuizen, Covid-19 Küresel Bilim Konsorsiyumuna katıldı

Kaza yapan otomobil evin bahçesine düştü

Kaza yapan otomobil evin bahçesine düştü

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Batman Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:58
Sabah
04:46
Öğle
12:21
İkindi
16:14
Akşam
19:47
Yatsı
21:27

Batman Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Aydın Eczanesi
Merkez
Örnek Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Merkez Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hasankeyf, Gercüş'e tünel ile bağlanacak

Hasankeyf, Gercüş'e tünel ile bağlanacak

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

“Nalina Dilemin” Kürtçe şiir kitabı çıktı

“Nalina Dilemin” Kürtçe şiir kitabı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.