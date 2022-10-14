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Batman'da sezonun ilk pamuğu toplandı

14.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da sezonun ilk pamuğu toplandı

Batman'da sezonun ilk pamuk hasadı nedeniyle tarlada etkinlik yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce merkeze bağlı Kuyubaşı köyünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, son yıllarda tekstilin en gelişmiş sektörlerden biri haline geldiğini söyledi.

Endüstriyel bir ürün olan pamuğun aynı zamanda katma değerinin yüksek olduğunu belirten Canalp, şöyle dedi:

"Ancak yüksek katma değer kendiliğinden ortaya çıkmaz. Pamuğu pamuk olarak satarsak bir lira ama iplik olarak satarsan bu katlanır. Eğer bu ipliği kumaşa çevirirsek bu yeniden katlanır. Eğer tutup kumaşı elbiseye çevirirsek bir daha katlanır. Dolayısıyla ihtiyacımız olan hususlardan bir tanesi şudur; biz pamuk ekimini teşvik etmeliyiz. Devlet olarak çiftçimize destek vermeliyiz ve bu doğrultuda eğitmeliyiz. Aynı zamanda pamuğu sadece ham madde olarak üreten bir ülke ve Batman da olmamalıyız. Aradaki tüm katma değeri yüksek katmanları da kullanabilen bir Batman olmalıyız."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın da Batman'da geçen yıl 4 bin dönümde pamuk ekimi yapıldığını, bu yıl ise ekim alanının büyüklüğünün 12 bin 750 dönüme yükseldiğini ifade etti.

Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, devletin pamuk için çiftçiye verdiği desteğin iyi olduğunu bunun da üretime yansıdığını dile getirdi.

Çukobirlik Dicle Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kağba da geçen yıl Batman'da 65 çiftçinin pamuk yetiştirdiğini, sayının bu yıl 165'e yükseldiğini söyledi.

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