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Batman’da sıcak hava dalgası nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

15.08.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da etkili olan "Basra" sıcakları nedeniyle sokaklar boş kaldı.

Batman’da sıcak hava dalgası nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

Gün içerisinde ise dışarı çıkanlar güneşten korunmak için farklı yöntemlere başvurdu.

Batman’da Basra sıcakları nedeniyle gün içerisinde termometreler 40 derecenin altına düşmüyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmazken, şehrin en kalabalık cadde, sokakları boş kaldı. Gün içerisinde dışarı çıkan vatandaşlar ise güneşten korunmak için çeşitli yollara başvuruyor.

Gölgelik alanlarda serinlemeye çalışan vatandaşlar, gölge olmayan alanlarda ise şemsiye veya dal parçalarıyla güneşten korunmaya çalışıyor. Sıcaktan bunalan köpekler de gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalışıyor.

Dışarı çıktığında güneşten korumak için sürekli şapka taktığını söyleyen Recep Akın, Basra sıcağnın Doğu ve Güneydoğu bölgesinde etkili olduğunu söyledi. Bu durumda özellikle yaşlılar ve dezavantajlı kişilerin dikkat etmesi gerektiğini belirten Akın, "Ben de gördüğünüz gibi yazın özellikle şapka takarak güneşten korunmaya çalışıyorum. Bu sıcaklıklarla baş etmenin bazı yolları var. Tabi ki uzmanları da dinlemek lazım. Uzmanların tavsiyeleriyle hareket etmek insan sağlığı için çok önemli” dedi.

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