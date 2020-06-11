YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Batman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

BATMAN HABERLERİ  | 11.06.2020 13:33 | Son Güncelleme

Batman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Batman'da bir kişi uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kentteki bir yerel gazetede köşe yazarlığı yapan Hayrettin Önen'e (60), dün gece Meydan Mahallesi'ndeki evine giderken bıçak ve silahla saldırıda bulunuldu.

Saldırıda yaralanan Önen, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili O.Ö. (20) ve S.Ö. (25) polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırının aile arasında önceden yaşanan bir husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Tanker ile otomobil çarpıştı

Tanker ile otomobil çarpıştı

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Batman Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
02:58
Sabah
04:46
Öğle
12:20
İkindi
16:13
Akşam
19:45
Yatsı
21:24

Batman Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Emre Eczanesi
Merkez
Nehir Eczanesi
Merkez
Vural Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gercüş polisi yaya çizgilerini yeniledi

Gercüş polisi yaya çizgilerini yeniledi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

“Nalina Dilemin” Kürtçe şiir kitabı çıktı

“Nalina Dilemin” Kürtçe şiir kitabı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.