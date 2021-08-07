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Batman'da sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlara "aşı yaptırın" çağrısı

07.08.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacılar Odası Başkanı Adnan Bayhan: - "Yaşamak ve yaşatmak istiyorsan tedirgin olma aşı ol. Aşı candır, hayat kurtarır"

Batman'da 31 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya davet etti.

Atatürk Parkı önünde bir araya gelen STK temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Batman Eczacılar Odası Başkanı Adnan Bayhan, Kovid-19 ile mücadelede aşının önemli olduğunu söyledi.

"Batman’da toplumsal bağışıklığın oluşabilmesi için 500 bin kişinin aşı olması gerekir. Ancak çift doz aşı yapılanların oranı yüzde 15'lerde." diyen Bayhan, genç olmanın kişiyi bu hastalıktan ve kötü sonuçlarından koruyamadığını belirtti.

Bayhan, "Aşılar kısırlık yapmaz. Hastalık dolayısıyla ölenlerin çok büyük bir kısmının aşılanmamış kişilerden oluştuğu görülüyor. Uygun aşılama ile bu ölümlerin büyük kısmının durdurulabilir olduğu görüldü." dedi.

Batman aşı inisiyatifi olarak aşılanma oranının arttırılması için kent genelinde birçok etkinlik düzenleyeceklerini aktaran Bayhan, "Aşı olmak sizi ve sevdiklerinizi korumanın en güvenli, en etkili ve en az maliyetli yolu. Yaşamak ve yaşatmak istiyorsan tedirgin olma aşı ol. Aşı candır, hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

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