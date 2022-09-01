Batman'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akça köyü mevkisinde sulama kanalına düşen buzağıyı fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen ekipler sulama kanalında boğulma tehlikesi yaşayan buzağıyı halat yardımıyla sudan çıkardı.



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