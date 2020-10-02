Batman'da terör saldırılarında şehit olan 5 güvenlik korucusu kabirleri başında anıldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde farklı tarihlerde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırılarda şehit olan 5 güvenlik korucusu kabirleri başında anıldı.

Batman'ın Tatlıca köyünde 26 Eylül 1998'de düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik korucuları Hasan Tan, Mehmet Nafi Kaya ve Sait Can, 9 Haziran 1998'de yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehadet şerbeti içen Cemal Erkin, 31 Temmuz 2011'de şehit edilen İzzettin Özdemir için ilçenin Beşpınar Mahallesi'ndeki şehitlikte anma programı yapıldı.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Demir, yakın zamanda İl Özel İdaresinin desteğiyle Beşpınar Şehitliği'nin yapıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Demir dernek olarak öncelikli hedeflerinin şehit ve şehit ailelerine sahip çıkmak olduğunu ifade ederek, "Şehitliği yapmamızdaki amaç vatanımız ve bayrağımız uğruna şehit olan kahramanlarımızın yattığı kabirlere düzen sağlamak. Çok şükür bunu gerçekleştirdik." dedi.