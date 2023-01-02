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Batman'da üretilen tescilli Sason çileğinde kışın da hasat yapılıyor

02.01.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce tütüne alternatif olarak yetiştirilmeye başlanan çilekte kış hasadı devam ediyor.

Batman Ticaret ve Sanayi Odasınca Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla 2 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen Sason çileğinin üretimi devlet desteğiyle her geçen yıl artıyor.

Çilek üreticilerinden Ekrem Özdemir, AA muhabirine, don etkili olana kadar çilek hasadına devam ettiklerini söyledi.

15 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketi Sason'a döndüğünü ifade eden Özdemir, devletin hibe destekleriyle 2 yıldır çilek ürettiğini belirtti.

Özdemir, bu tür desteklerin çiftçiye, üretime büyük katkı sunduğunu dile getirerek, bu destekleri kendilerine sağlayan herkese teşekkür etti.

Mesut Bozkurt da Sason'da 4 mevsim çilek bulunduğunu belirterek, Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün desteğiyle yüzde 70 hibe destekle kurdukları çilek bahçesinde kış aylarında da hasadın sürdüğünü söyledi.

"MERETO DAĞI'NDA KAR, BİZİM BAHÇELERDE İSE ÇİLEK VAR"

Bozkurt, "Sason Mereto Dağı'nda kar, bizim bahçelerde ise çilek var. Hasadımız sürüyor. Organik çileklerimizden kışın da tüketmeleri için herkesi ilçeye bekliyoruz." diye konuştu.

İlçenin Kilimli köyü Yoncadüzü mezrasında üretim yapan Süleyman Argın ise güvercin, tavuk ve keçi gübresi kullandıkları Sason çileğini kış aylarında da ürettikleri için hasadın bu mevsimde de sürdüğünü ifade etti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyyüp Aktaş, Sason'da 370 ailenin 1500 dekar alanda yaklaşık 5 bin ton çilek üretimi yaptığını belirterek, kış aylarında don ve buzlanma olana kadar Cevizli, Yeniköy, Umurlu, Aşağı Karameşe ve Kilimli köyleri ile Demetevler Mahallesi gibi yüksek olmayan kesimlerde çilek hasadının devam ettiğini kaydetti.​​​​​​​

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Anahtar Kelimeler:
çilek Sason kış hasat

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