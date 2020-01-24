Batman'daki otogar cinayeti davasında karar

Batman'da, şehirlerarası otogarında geçen yıl 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ'ı öldürdükleri gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuklu sanık Resul Ketir ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Azad Ketir ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Batman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanıklar Resul ve Azad Ketir kardeşler tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirirken, sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Resul Ketir'i "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Azad Ketir'i de 24 yıl hapse mahkum etti.

Batman Şehirlerarası Otogarı'nda 28 Ağustos 2019'da iki grup arasında çıkan bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

