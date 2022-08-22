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Batman'daki trafik kazasında Irak uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti

22.08.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'daki trafik kazasında Irak uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında otomobille hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada, Irak uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Hasankeyf Köprüsü girişinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı otomobille, 21 AAL 22 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 2 kişi olay yerinde ikisi de kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Batman

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