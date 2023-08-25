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Batman’ın 1 milyar 185 milyon TL’lik hastanesinin inşası devam ediyor

25.08.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da 112 dönüm arazi üzerine inşa edilmesi planlanan 500 yataklı devlet hastanesinin inşa süreci devam ediyor.

Batman’da 1 milyar 185 milyon TL’lik yatırımla yapımı süren 500 yataklı devlet hastanesi, tamamlandığında şehriı sağlık alanında ilk 10 şehir arasına koyacak. 99 dönümü kapalı alan olmak üzere toplam 112 dönüm alan üzerine kurulacak olan yeni hastane; 182 poliklinik, 124 yoğun bakım yatağı ve 19 ameliyathaneyle yatay mimariye uygun olarak inşa edilecek, ihtiyaç duyulması halinde kapasiteside artırılacak. 500 yataklı devlet hastanesinin inşa edilmeye devam ettiğini belirten Batman İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Semih Canpolat, “500 yataklı devlet hastanemizin 24 Şubat 2023 tarihinde bakanlığımız tarafından ihalesi yapıldı. Nisan ayı itibari ile de alanımızda teknik servisle ilgili çalışmalar başlamış bulunmakta, inşaat şuanda da devam ediyor. 500 yataklı devlet hastanemiz yaklaşık 112 dönüm üzerine kurulu 20 dönümlük alan üzerine inşa edilen, 100 dönüm kapalı alana sahip olabilecek şekilde 315’i genel servis olmak üzere 522 yatak şeklinde planlandı. Hastanemizde 112 yoğun bakım yatağı ve 19 adet ameliyat salonumuz bulunmaktadır” dedi.

HASTANEDE DEPREME KARŞI SİSMİK İZOLATÖR BULUNACAK

Yeni yapılan hastaneye 6 Şubat depremlerinden sonra sismik izolatör eklendiğini belirten İl Sağlık Müdürü Canpolat, “Hastanemize 6 Şubatta meydana gelen büyük depremden kaynaklı olarak daha sonrasından sismik izolatör için bakanlığımıza bir başvurumuz vardı ve ön onay alındı. Bundan dolayı 2 ay kadar bir tehir göz önünde bulunduruluyor. 2025’in sonu veya 2026’nın başı gibi bitirilmesi planlanıyor” diye konuştu.

“İNŞALLAH ÜST SIRALARDA BİR KAMU HİZMETİ VERMEYİ PLANLIYORUZ”

500 yataklı hastanenin sağlık alanında Batman’ı şehirlerarasında ilk 10 sıraya koyacağını belirten Canpolat, “Biz şuanda Batman’da özel ve kamu olarak düşündüğümüzde Türkiye’de ortalamanın üstünde bir yerdeyiz. Fakat kamu olarak 522 yatağı da dahil ettiğimiz zaman sıralama olarak inşallah üst sıralarda bir kamu hizmeti vermeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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