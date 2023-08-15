YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batmanlı 21 çiftçi güneş enerjisi sistemiyle sulu tarıma geçecek

Batmanlı 21 çiftçi güneş enerjisi sistemiyle sulu tarıma geçecek

15.08.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Kozluk ilçesinde hayata geçirilen "Yenilenebilir Enerji ile Damlama Sulama Projesi" sayesinde çiftçiler elektrik maliyetlerinden kurtulmanın yanı sıra sulu tarıma geçerek ürün verimini arttıracak.

Kozluk Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen, GAP Bölge Kalkınma İdaresince finansmanı sağlanan proje kapsamında Tepeüstü köyüne 52 kilovat kapasiteli 112 güneş paneli kuruldu. 890 bin lira maliyetli ve yüzde 80 hibeli, yüzde 20 çiftçi katkılı proje sayesinde 300 dönümlük tarım arazisi güneş enerjisi sistemiyle sulanacak.

ÜRÜN VERİMİ YÜZDE 100 ARTACAK

Kozluk Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, AA muhabirine, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen projenin tamamlandığını söyledi.

Bu kapsamda Tepeüstü köyüne kurulan 52 kilovatlık güneş enerjisi sistemiyle yaklaşık 300 dönümlük alanın sulanacağını aktaran Sağlam, "Projeden 300 dönümlük bir alanda 21 çiftçimiz faydalanacak. Burada daha önceden kuru tarım yapılıyordu. Projeyle çiftçilerimiz sulu tarıma geçecek. Verimde de yüzde 100'e yakın artış meydana gelecek." dedi.

Çiftçilerin tarımdaki en büyük maliyetlerden enerji maliyetini en aza indireceklerini belirten Sağlam, "Çiftçiler elektrik ücretinden kurtulacak. Aynı zamanda kuru tarımdan sulu tarıma geçtikleri için ürünün verimi artacak, daha gelir getirici tarıma geçilecek. 300 dönümlük araziyi sulamak aylık yaklaşık 70 bin lira, yıl boyu sulama döneminde de toplam 350-400 bin liralık maliyet oluşuyordu. Bu proje ile bu maliyetler sıfıra inecek." ifadelerini kullandı.

Sağlam, tarımsal sulamada güneş enerjisi sisteminin Batman'da ilk kez uygulandığını, yenilenebilir enerjiyi zirai alanda hazırlanan farklı projelerle yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

YILDA İKİ ÜRÜN EKİLEBİLECEK

Tepeüstü Mahallesi Muhtarı Lazgin Araz da elektrik maliyetinin yüksekliğinden dolayı kuru tarım yaptıklarını, sulu tarıma geçmek ve elektrik faturalarından kurtulmak için projeye başvurduklarını anlattı.

Proje kabul edildikten sonra güneş panellerinin kurulduğunu dile getiren Araz, sulu tarımla daha yüksek verim alacaklarını ve yılda iki ürün ekebileceklerini kaydetti.

Çiftçilerden Alican Araz ise "Tarımda en yüksek maliyet enerjidir. Biz de özellikle elektrik faturasından kurtulmak için bu projeye başvurduk." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum jandarma bölgesinde 7 ayda 90 trafik kazasıErzurum jandarma bölgesinde 7 ayda 90 trafik kazası
Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldüAdana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandıMuğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Batman Kozluk yenilenebilir enerji proje

Batman Namaz Vakitleri 15 Ağustos Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:23
Öğle
12:25
İkindi
16:11
Akşam
19:17
Yatsı
20:42

Batman Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Salı

Arda eczanesi
Merkez
Halk eczanesi
Merkez
Derman eczanesi
Gercus
Gül eczanesi
Kozluk
Erdem eczanesi
Sason
Soylu eczanesi
Besiri
Gül eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.