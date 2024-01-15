YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batmanlı gencin İngiltere Premier Lig'e uzanan başarı hikayesi

Batmanlı gencin İngiltere Premier Lig'e uzanan başarı hikayesi

15.01.2024 11:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da Tüpraşspor altyapısında başlayan futbol yaşamını Avrupa'nın en prestijli liglerinden olan İngiltere Premier Lig'e taşıyan Yunus Emre Konak, genç futbolcu adaylarına da rol model oldu.

Batman'da 10 Ocak 2006'da dünyaya gelen ve futbola 2013'te kentteki Tüpraşspor altyapısında başlayan Yunus Emre, 2018'de Sivasspor altyapısına gitti.

Kırmızı-beyazlı ekipte bu sezon başında profesyonelliğe adım atan Yunus Emre, Süper Lig'de 17 maçın tamamında forma giyme şansı buldu.

Genç oyuncu, 18 yaş altı ve 21 yaş altı milli takımlarında da 6 kez forma giydi.

Yunus Emre Konak, The Guardian'ın hazırladığı "Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği" listesinde de yer aldı.

Gösterdiği gelişim sonrası birçok takımın dikkatini çeken genç Yunus, forma giydiği Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'dan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.

Batmanlı futbolcunun Avrupa'ya transferi, kendisini yetiştiren antrenörü Hamit Demir için de büyük gurur oldu.

"7 YAŞINDAYKEN ANNESİ ELİNDEN TUTUP GETİRİYORDU"

Yunus Emre ile 7 yaşındayken tanışan 1955 Batman Belediyespor altyapı antrenörü Hamit Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencisinin Brentford'a transfer olmasından dolayı büyük bir gurur yaşadığını söyledi.

Yunus Emre'nin çocuk yaşta Tüpraşspor'un altyapısına gelerek futbola başladığını anlatan Demir, "Yunus Emre 7 yaşındayken annesiyle birlikte geldi. 7 yaşında olduğu için tek başına gidip gelemiyordu, annesi elinden tutup getiriyordu. 4-5 yıl Tüpraşspor'da antrenmanlara çıktı." dedi.

Yunus Emre'nin Tüpraşspor'un ardından 2017'de 1955 Batman Belediyespor'da oynamaya başladığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Ben 2017'de 1955 Batman Belediyespor'a geçince Yunus Emre de benimle birlikte geldi. Aynı yıl Antalya'da Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD) düzenlediği turnuvaya gittik. Orada üstün bir performans sergileyince Sivasspor'a transfer oldu. Yunus Emre'yi babasıyla birlikte götürüp Sivasspor'a teslim ettik. 3-4 yıllık Sivasspor altyapı macerasından sonra Yunus Emre profesyonel oldu."

"ANNE VE BABASINA 'BU ÇOCUK ÇOK BÜYÜK BİR TOPÇU OLACAK' DEMİŞTİM"

Demir, Yunus Emre'nin en büyük özelliğinin kendisinden daha büyük yaşlardaki çocuklarla ikili mücadeleye girip, kazanması olduğunu ifade ederek, top kullanma yüzdesinin çok iyi olduğunu anlattı.

Yunus'un çok iyi bir oyuncu olduğunu aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Şu anda 6 numara pozisyonunda oynuyor. Yunus Emre 8 numara pozisyonunda da oynayabilecek yetenekte. Tekniği ve motorik özellikleri çok gelişmiş. Anne ve babasına 'bu çocuk çok büyük bir topçu olacak' demiştim ve gerçekleşti. Ayrıca bundan dolayı da çok mutlu oldum."

Demir, Yunus Emre'nin İngiltere Premier Lig'e transfer olmasıyla Batman'daki sporcularda da büyük bir heyecan yaşandığını belirtti.

"Müthiş bir idol oldu. Türkiye'deki oyuncuların gelişimi, hedeflerini büyütmesi için inanılmaz bir iş başardı. Türkiye'de eşi benzeri yok. 17 yaşında Premier Lig'e Türkiye'den hiçbir oyuncu gitmemiş bugüne kadar." diyen Demir, genç sporcusuna başarı diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen külçe altın ele geçirildiYasa dışı yollarla ülkeye getirilen külçe altın ele geçirildi
Seydikemer’de aynı yerde bir dakikada iki kazaSeydikemer’de aynı yerde bir dakikada iki kaza
Mersin’de yanan orman sahasında ağaçlandırma çalışmaları tamamlandıMersin’de yanan orman sahasında ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Batman ingiltere premier lig

Batman Namaz Vakitleri 15 Ocak Pazartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
12:30
İkindi
15:04
Akşam
17:26
Yatsı
18:46

Batman Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Pazartesi

Mir eczanesi
Merkez
Duru eczanesi
Merkez
Nukent eczanesi
Merkez
Özen eczanesi
Sason
Yakut eczanesi
Merkez
Sifa eczanesi
Gercus
Demir eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.