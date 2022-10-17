Batshuayi bir şeyler deniyor! Fenerbahçe maçının henüz 2. dakikasında...

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı adeta golle başladı. Henüz 2. dakikada sahneye çıkan Batshuayi takımını 1-0 öne geçirdi. Gol sevincini Ankara deplasmanına gelen taraftarlarıyla paylaşan Belçikalı futbolcu büyük mutluluk yaşadı. Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 4 maçta da rakip ağları havalandırmayı başardı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'taki performansıyla beğenilmeyen yıldız oyuncu, Jorge Jesus'un elinde adeta elmas gibi parladı. Büyüleyici bir performansla sezona başlayan Batshuayi, gollerine devam ediyor.
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