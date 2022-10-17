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Batshuayi bir şeyler deniyor! Fenerbahçe maçının henüz 2. dakikasında...

17.10.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de son dakikaların adamı maçın başında sahne aldı. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Batshuayi, sarı-lacivertli kariyerine çok hızlı başladı. Ankaragücü maçında perdeyi 2. dakikada açan Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe'nin bu sezon kaydettiği en erken golü attı. Michy Batshuayi ayrıca kaleyi bulan son 6 şutunda 5 gol attı.

Batshuayi bir şeyler deniyor! Fenerbahçe maçının henüz 2. dakikasında...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ankaragücü-Fenerbahçe maçı adeta golle başladı. Henüz 2. dakikada sahneye çıkan Batshuayi takımını 1-0 öne geçirdi. Gol sevincini Ankara deplasmanına gelen taraftarlarıyla paylaşan Belçikalı futbolcu büyük mutluluk yaşadı. Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 4 maçta da rakip ağları havalandırmayı başardı.

BATSHUAYİ'DEN DEV GELİR

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'taki performansıyla beğenilmeyen yıldız oyuncu, Jorge Jesus'un elinde adeta elmas gibi parladı. Büyüleyici bir performansla sezona başlayan Batshuayi, gollerine devam ediyor.


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