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Batshuayi seriye bağladı! Eleştirenleri bir bir susturuyor!

18.01.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 22. haftasında Karagümrük deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, 39. dakikada Batshuayi’nin golüyle öne geçerken, Belçikalı forvet bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta gol attı.

Batshuayi seriye bağladı! Eleştirenleri bir bir susturuyor!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş’ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Karagümrük deplasmanında 39. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara gönderirken, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta fileleri havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip bu golle karşılaşmada 1-0 öne geçerken, Batshuayi de bu sezonki gol sayısını 9’a yükseltti.

İkinci yarının ilk maçı olan Çaykur Rizespor karşısında gol sevinci yaşayan Batshuayi, geçtiğimiz hafta iç sahada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde de karşılaşmanın tek golünü atarak takımına galibiyeti getirmişti. Karagümrük karşısında 39. dakikada kazanılan penaltıda fileleri havalandıran Belçikalı oyuncu, üst üste 3 maçta gol sevinci yaşadı.

Batshuayi en son 2016-2017 sezonunda üst üste 3 lig maçında gol atmayı başarmıştı. Chelsea forması giydiği dönemde ligin son 3 maçında da gol atan Batshuayi, o sezon kaydettiği 5 golün 4’ünü ligdeki son 3 mücadelede atmayı başardı. Batshuayi, son 2 maçta attığı 2 golle, takımına 1-0’lık skorlarla 6 puan kazandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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