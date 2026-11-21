Gaziantep FK'nın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. Mücadele sırasında rakibiyle kafa kafaya çarpışan Gaziantep FK futbolcusu Abena, aldığı darbenin ardından yere yığıldı.
Çarpışmanın hemen ardından oyun durdurulurken sağlık ekipleri hızla sahaya girdi. Saha içindeki ilk müdahalenin ardından durumun ciddiyeti üzerine sahaya ambulans çağrıldı.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde ambulansa alınan Abena, tetkik ve tedavisinin devamı için doğrudan hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.
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