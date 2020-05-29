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Battalgazi sosyal tesisleri 1 Haziran’da hizmete başlıyor

MALATYA HABERLERİ  | 29.05.2020 17:32 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediyesi bünyesindeki sosyal tesisler 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle kapılarını açmaya hazırlanırken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de yapılan dezenfekte ve hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.Yeni tip korona virüs salgını süresince kapalı olan Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezi, İspendere İçmeleri ve Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri, 1 Hazirandan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediyesi bünyesindeki sosyal tesisler 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle kapılarını açmaya hazırlanırken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de yapılan dezenfekte ve hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.
Yeni tip korona virüs salgını süresince kapalı olan Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezi, İspendere İçmeleri ve Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri, 1 Hazirandan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Yeniden faaliyete geçecek olan Battalgazi Belediyesi Sosyal tesislerinde yeni normal kuralları çerçevesinde tüm koşullar oluşturuldu. Kamu sağlığı adına gerekli tüm tedbirleri alan Battalgazi Belediyesi hijyen kurallarını katı bir şekilde uygulayacak. Toplum sağlığını korumak adına yapılacak hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapılan çalışmaları yerinde görerek incelemelerde bulundu.

“Tüm tedbirlerimizi aldık”
1 Haziran’da yeniden tüm tedbirleri alarak kapılarını açacak olan Sosyal Tesislerde incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “1 Haziran’da itibaren Cafe ve Restorant gibi yerlerin normalleşme sürecinde açılabileceğinin müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız vermiş oldu. Biz de Belediyemize ait olan tesislerimizi açmadan önce yerinde inceleme fırsatı bulduk. Şuan vatandaşlarımızın rahatlıkla gelip oturabileceği, bir ortam haline geldiğini görmüş olduk. Belediyemizin sosyal tesislerinde halkımız müsterih olsun. Dezenfeksiyonu ve hijyeni sağlamak adına tüm tedbirlerimizi aldık ve almaya devam edeceğiz. Tesislerimize girmeden önce tüm vatandaşımızın ateşleri ölçülecek. Şüpheli olarak görünenler içeriye alınmayacak. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile 1 Haziran pazartesi gününden itibaren bu mekanlardan istifade edebilirler” dedi.
Korona virüs süresince Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirleri uyguladıklarını da ifade eden Başkan Güder, “10 Mart’tan bu zaman kadar bir pandemi süreci yaşıyoruz. İlk günden itibaren Sağlık Bakanlığımızın söylemiş olduğu tedbirleri uygulamaya çalıştık. 1 Haziran sonrası için Battalgazi Bölgemizde 1 yıldır faaliyette olan Sosyal Yaşam Merkezimizi, İspendere İçmelerimizi ve Orduzu’da bulunan mesire alanımız Galip Demirel Çınar Park’ı vatandaşlarımız için hazırladık. Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezimizde bin civarında abonemiz istifade ediyor. Sosyal Yaşam Merkezimizi yeniden vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Yine İspendere’de Sosyal Tesislerimiz var. İnsanların ihtiyaç duyabilecekleri, her türlü gereksinimi karşılayabileceği donatılarımız mevcut. Malatyalıların gözde yeri olan Orduzu Galip Demirel Çınar Parkımız var. Orayı da yine vatandaşlarımızın İnşallah hizmetine açmış olacağız. Biz Belediyeler olarak tesislerimize gelen insanımızın sağlık bir şekilde buraya geldikten sonra yine sağlık bir şekilde hijyenik olarak ayrılmaları adına tüm tedbirlerimizi tamamladık” diye konuştu.

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