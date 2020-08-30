Battalgazi Yeşilçam sosyal tesisleri 3 ay sonra hizmette

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Tandoğan Mahallesinde hayata geçirilen Yeşilçam Sosyal Tesislerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sosyal Tesis Projesini 3 ay içinde vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını belirtti.

Battalgazi Belediyesi tarafından Haziran ayında temeli atılan ve yapımı devam eden Yeşilçam Sosyal Tesisleri Projesinde çalışmalar sürüyor. Günün modern şartlarına uygun ve yeşil alanın ön plana çıkarıldığı projenin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, projenin 2-3 ay içerisinde tamamlanacağını ve vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. 4 bin metrekarelik açık alanı ve 550 metrekarelik restoran bölümüyle kısa süre içinde bölge halkının istifadesine sunulacak olan Yeşilçam Sosyal Tesisleri’nin içerisinde Restoran, Çocuk Oyun Alanları, Oturma Alanları, Süs Havuzu, Yürüyüş Alanları ve Yeşil alanlar yer alacak.

Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi’nde hizmet verecek olan Yeşilçam Sosyal Tesislerinde, geleneksel tatların yanı sıra dünya mutfağından örnekler ve alternatif lezzetleri de Malatyalılarla buluşturacak.