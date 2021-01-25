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Battalgazi’de vergi mükelleflerine önemli uyarı

25.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Battalgazi’de vergi mükelleflerine önemli uyarı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, 31 Ocak 2021 Pazar günü sona erecek vergi, borç ve ceza yapılandırmasının sona ereceğini belirterek, vergi mükellefi vatandaşlara çağrıda bulundu.Battalgazi Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklama ile Mali Hizmetler Müdürlüğü, 7256 sayılı vergi affı kapsamında Belediye’ye borcu bulunan vatandaşların yapılandırmadan yararlanabilmesi için bir hatırlatmada bulundu.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, 31 Ocak 2021 Pazar günü sona erecek vergi, borç ve ceza yapılandırmasının sona ereceğini belirterek, vergi mükellefi vatandaşlara çağrıda bulundu.
Battalgazi Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklama ile Mali Hizmetler Müdürlüğü, 7256 sayılı vergi affı kapsamında Belediye’ye borcu bulunan vatandaşların yapılandırmadan yararlanabilmesi için bir hatırlatmada bulundu. Açıklamada, yapılandırmada son haftaya girildiği belirtilerek, "Mükellefler, yapılandırma işlemlerini 31 Ocak Pazar gününe kadar gerçekleştirilebilecek. Yapılandırma işlemlerine başvurmak isteyen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi hizmet binası ve Vilayet Parkı yanındaki ek hizmet binası veya www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilecek. Belediyeye borcu bulunan vatandaşlara 31 Ocak Pazar gününe kadar başvuru yapmaları halinde yapılandırma kapsamında peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sunulacak.

Peşin ödeyecekler için son gün: 30 Ocak
Açıklamada yapılandırma başvurusunda bulunan ve borçlarını peşin ödemek isteyenlerin ise 30 Ocak 2021 tarihine kadar ödemelerinin gerçekleştirmesi gerektiği de ifade edildi. Aynı açıklamada ödemelerin Battalgazi Belediyesi hizmet binası ve Vilayet Parkı yanındaki ek hizmet binasındaki veznelere yapılabileceği gibi www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması adresinden de gerçekleştirilebileceği de duyuruldu.

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