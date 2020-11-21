Batuhan Karadeniz: Hayatımız Survivor olmuş

Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra birçok takımda forma giyen ve kariyerini TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon FK'da devam ettiren Batuhan Karadeniz, açıklamalarda bulundu. ÖZET | Monaco - PSG maç sonucu: 3-2 Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Batuhan Karadeniz, "Hekimoğlu Trabzon takımı sezona şampiyonluk parolası ile hazırlandı ve lige giriş yaptı. Şu an 21 topladık ve ligde ikinci sırada yer alıyoruz. Yarın da ligin en zor deplasman maçını Manisa'da oynayacağız. Tecrübeli bir kadroya sahibiz. Şampiyon olabilmek adına mücadele ediyoruz. Manisa FK deplasmanına 3 puan için gidiyoruz. İnşallah da, iyi oynayıp maçı kazanıp Trabzon'a döneceğiz" ifadelerini kullandı. Lig Beyaz Grup'un, Kırmızı Grup'a göre daha zor olduğunu belirten Karadeniz, "Bireysel olarak şu kadar gol atarım demek istemiyorum. Şu ana kadar 4 gol attım. Benim için önemli olan takımın maçlarını kazanması. Hekimoğlu Trabzon'un sezon sonunda şampiyon olması için mücadele ediyoruz. 2.Lig Beyaz Grup diğer gruba göre çok daha zorlu. Bizim gruptaki takımlarda çok daha kaliteli futbolcular var. Kırmızı Grup'ta birkaç takım dışında diğer takımların şampiyonluk iddiası yok ama bizim grupta işler böyle değil. 8-9 takımın şampiyonluk iddiası var dersek yanlış olmaz" dedi. HEKİMOĞLU'NDA TRANSFER SÜRECİ Hekimoğlu Trabzon'a transfer süreci anlatan Batuhan Karadeniz, "Hekimoğlu Trabzon'da mükemmel bir oluşum var. Transfer görüşmeleri yapılırken bana anlatılan projeler çok hoşuma gitti. Sahalar, tesisler çok iyi. Şampiyonluk hedefinin olması en önemli sebeplerden birisiydi. İnşallah da sezon sonunda ligi şampiyon olarak tamamlayacağız. Ben bu kulübün kısa süre içerisinde çok ses getireceğine inanıyorum. Vizyon çok önemli. Futbolu çok benimseyen bir başkanımız ve yöneticilerimiz var. İşlerini severek ve inanarak yapıyorlar" diye konuştu.

"SÜPER LİG'DE 10-15 GOL ATARIM" Beşiktaş'ta yeniden forma giymek istediğini söyleyen Batuhan Karadeniz, "Bugün bir Süper Lig takımında forma giymiş olsaydım, bence 3 maçta 1 gol atardım. O da 30 maçta 10 gol yapar. Süper Lig'de 10-15 gol atarım. Telefondan atmak kolay ama saha içerisinde atmak ne kadar kolay tartışılır. 29 yaşındayım. Yeniden Beşiktaş'ta forma giymek gibi bir hedefim var. İnsanlar neler neler başarıyorlar. Biz çalışmaya ve istemeye devam edelim belki olur" şeklinde konuştu. SERGEN YALÇIN SÖZLERİ Beşiktaş'ın kadro yapısını değerlendiren 29 yaşındaki forvet, "Sergen Yalçın ile Sivasspor'da çalıştım. Gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Takımına ve oyuncularına ne pahasına olursa olsun her zaman sahip çıkar. Oyuncusunu hiçbir zaman basına veya taraftarlara olduğundan farklı göstermeye çalışmaz. Kariyerinde ve Beşiktaş'ta çok başarılı olacağına inanıyorum. Maalesef Sergen Hoca'nın elindeki kadro kalitesi, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara nazaran biraz düşük kalitede. Kadronun şampiyonluk için yetersiz olduğu bir gerçek. Beşiktaş camiası Sergen Yalçın'a sahip çıkmaya ve onda ısrar etmeye devam etsin. Çok iyi bir teknik ekibi var" açıklamasında bulundu.

"HAYATIMIZ SURVİVOR OLMUŞ" 'Futbolu bırakınca Survivor'a katılacak mısın?' sorusuna; Batuhan, "Hayatımız Survivor olmuş. Pandemi sürecinden dolayı gerçekten Survivor'a gidilebilir. Bitmeyecek gibi devam eden bir süreç. Tedirginiz. Çocuğum var. Çok dikkatli hareket etmeye çalışıyoruz. Yaşım henüz çok genç. Survivor için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Hayatımda daha futbol odaklı çok daha önemli planlarım var. Süper Lig'de yeniden forma giymek gibi bir hayalim var. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmak gibi bir düşüncem yok. Ben daha çok medya sektöründe yer almak istiyorum. Televizyon yorumculuğu gibi. Hayat karşımıza ilerleyen dönemde neler çıkarır bilmiyorum. Geçmişte çok renkli röportajlar verdim. Sivri tavırlarımızla tepki de aldık. Bu da ister istemez kariyerimize etki etmiştir diye düşünüyorum." cevabını verdi. Batuhan Karadeniz sözlerini şu şekilde tamamladı: "2.Lig'de çok fazla futbol oynanmıyor. Takımlar futbol oynamaktan ziyade mücadele etmeye çalışıyorlar. Süper Lig tamamen pozisyon ve mevkiler üzerinden ilerliyor. TFF 1.Lig bu ikisinin karışımı diyebiliriz. TFF 1.Lig bence en zorlu lig. Orada sadece mücadele etmek yetmiyor, taktik ve teknik de gerekiyor. Futbolun dili bir. Hangi takımda forma giyersiniz giyin iki tane kale var bir tane yeşil saha var. Benim işim gol atmak. Ben İşimi yapmaya çalışıyorum. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Çok takım değiştirdiğime dair eleştiriler alıyorum. Ben de istemem ama bazen şartlar takım değiştirmemizi gerektiriyor. Ev taşımak falan cidden sıkıntılı işler. Bir takımda 3 yıl forma giyerim diye gidiyorsun ama 3 ay bile kalamıyorsun. Bizim işimizin içerisinde olabilen durumlar.