Batuhan Karadeniz, kameralar önünde Mert Hakan Yandaş'ı eleştiri yağmuruna tuttu! ''Futbolcu değilsin'' Dedi ve ekledi...

UEFA Avrupa Ligi dördüncü maçında Fenerbahçe, Hollanda'da AZ Alkmaar'a ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından 'İLK 11 YouTube' kanalında konuşan eski futbolcu, şimdilerin spor yorumcusu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Batuhan Karadeniz'in sözleri;

''ÇÜNKÜ FUTBOLCU DEĞİLSİN''

Maçın ardından Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında konuşan Karadeniz, ''Senin amacın futbol oynamak değil. Senin amacın kaos yaratmak. Sahaya giriyorsun, 5 tane top geliyor 4 tanesini kaybediyorsun. Niye avarelsin. Çünkü futbolcu değilsin! Futbolculuk kimliğin yok. İşin gücün ortalığı karıştırıyım bir şeyler yapıyım.'' ifadelerini kullandı.

''BEN HIRLIYORUM DERSİN''

Mert Hakan'ın takım kaptanlığını eleştiren Batuhan Karadeniz, ''Takım kaptanı değil misin? Konuşsana iki genç oyuncuyla. Söyleyemezsin çünkü kendin yapmıyorsun. Dönüp çocuk sana 'abi sen ne yapıyorsun?' diye sorsa ne diyeceksin. Bende hırlıyorum dersin.'' sözlerini sarf etti.

''YAKIŞIYOR MU KOSKOCA FENERBAHÇE'YE''

Konuşmasına devam eden Karadeniz, ''Yakışır mı koskoca Fenerbahçe kulübüne Mert Hakan Yandaş gibi bir kaptan'' sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.