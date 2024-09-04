Batuhan Karadeniz kumar oynayıp, canlı yayın açtı! Bir anda gündem olunca isyan etti... O isme hakaretler yağdırdı

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan ve Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen Batuhan Karadeniz, sosyal medya hesabından canlı yayın açıp, Türkiye’de yasak olan yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı.

KUMAR OYNAYIP, CANLI YAYIN AÇTI

Karadeniz'in kumar oynadığı görüntüleri gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Haskoloğlu "Batuhan Karadeniz isimli kişi, yasa dışı bahis sitesinden kumar oynayıp binlerce kişiye canlı yayın yapıyor. Şahıs, Türkiye’de yasaklı olan bahis sitesinin ismini ara ara ekranda gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ÇIKAN HABERLERİ GÖRÜNCE İSYAN ETTİ

Haskoloğlu'nun paylaşımı sonrası gözler bir anda Batuhan Karadeniz'e çevrildi. Çıkan haberleri canlı yayın sırasında öğrenen Karadeniz ise adeta isyan etti.

"DUYAR MI KASIYORSUN? BEYİNSİZ, GERİZEKALI"

Haskoloğlu'na ağır hakaretler savuran Karadeniz "Metrobüse biniyorsun kumar sesi geliyor. Serdar Ortaç'ın açtığı canlı yayınını izliyorsun arkadan yine aynı ses geliyor. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Duyar mı kasıyorsun? Beyinsiz, gerizekalı. Ben zaten kendi Instagram'ımdan duyuruyorum gelin yayındayım diye. Sanki çok büyük bir olay bulmuş gibi. Ne büyük haber yaptın ya." dedi.

"BAHİS OYNATMAK VE REKLAM YAPMAKTAN İNCELEME BAŞLATILACAK"

Karadeniz'in kendisine yönelik ağır hakaretler bulunduğunu söyleyen Haskoloğlu bir sonraki paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı;

"Batuhan Karadeniz hakkında gerekli yetkililere bilgi verdim. Şahıs hakkında yasa dışı bahis oynatmak ve reklam yapmaktan inceleme başlatılacak. Şahıs ayrıca izinsiz şekilde birçok kez çekiliş yapmış."

Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise yapılmadı.