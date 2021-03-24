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Batuhan Karadeniz şov sürüyor! 2 gol daha...

24.03.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon 28. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'i 4-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Batuhan Karadeniz 2 gol atarak bu sezon ki gol sayısını 23'e çıkardı.

Batuhan Karadeniz şov sürüyor! 2 gol daha...

Batuhan Karadeniz'in formasını giydiği Hekimoğlu Trabzon galibiyet serisine devam ediyor. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28. hafta maçında Sarıyer ile karşılaşan Hekimoğlu Trabzon rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Sarıyer maçın 3. dakikasında 1-0 öne geçse de 4 gole karşı koyamadı. Hekimoğlu Trabzon'un gollerini 26 ve 53. dakikalarda Batuhan karadeniz ve 46 ile 67. dakikalarda Burhan Eşer kaydetti.

Lig'de bu sezon gol sayısını 20'ye çıkartan Batuhan Karadeniz toplamda ise bu sezon 23 gol kaydetmeyi başardı.

Osman Özköylü sonrası Bayram Toysal ile iyi bir performans ortaya koyan Trabzon ekibi üst üste 4. galibiyetini almış oldu.

Hekimoğlu Trabzon Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 hafta sonunda 58 puanla lider Manisa FK'nın gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

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