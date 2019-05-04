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Batuhan Karadeniz, uzatmalara attığı golle Bandırmaspor'u ligde tuttu

FUTBOL HABERLERİ  | 04.05.2019 19:38 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Kırmızı Grup son hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Batuhan Karadeniz'in 90+6'da attığı gol sonrası Fethiyespor, aldığı bu mağlubiyetle 3. Lig'e düştü.

Batuhan Karadeniz, uzatmalara attığı golle Bandırmaspor'u ligde tuttu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki son hafta maçında Bandırmaspor Baltok'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fethiyespor, 3. Lig'e düştü.

Grupta son haftaya 35 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde giren Fethiyespor, bu sonuçla şampiyon Menemen Belediyespor'u evinde 4-3 yenerek 37 puana ulaşan Konya Anadolu Selçukspor'un 2 puan gerisinde 16. sırada kalarak 2. Lig'e mendil salladı.

Fethiyespor, 2013-14 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmişti.

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Serkan Çınar xxx, Bahtiyar Birinci xxx, Erkan Akbulut xxx
Bandırmaspor: Zülküf Özer x, Adem Alkaşi x, Erdi Öner xxx, Yusuf Akyel xx (Samet Günhan Dk. 61 x), Üstün Bilgi x, Timur Karagülmez x, Oğulcan Şahin x (Mehmet Yeniler dk. 82 ?), Şevket Güngör xx, Cihan Özkaymak xx (Doğan Can Davas dk. 74 xxx), Batuhan Karadeniz xx, Hakan Olkan x
Fethiyespor: Übeyd Adıyaman xx, Recep Yılmaz ? (Yiğit Yöney dk. 13 x), Erdi Bakırcı xx, Onur Okan xx, Oktay Delibalta xx, Fethi Özer xx, Sefa Aksoy xx, Yakup Ramazan Zorlu x (Onur Garip dk. 46 x), Alican Karadağ xx, Medeni Bingöl xx, Anıl Arıcıoğlu xx
Gol: Doğan Can Davas (dk.79), Batuhan Karadeniz (dk. 90+6) (Bandırmaspor Baltok), Fethi Özer (dk. 90+2) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Zülküf Özer, Yusuf Akyel, Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor Baltok), Yakup Ramazan Zorlu, Fethi Özer, Sefa Aksoy (Fethiyespor)

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batuhan karadeniz bandırmaspor Fethiyespor

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Hala batuhanı haber yaptığınıza göre arkası cidden sağlammış.
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