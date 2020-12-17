SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor
  4. Batuhan Kör ve Ali Akman’dan 20 gole doğrudan etki

Batuhan Kör ve Ali Akman’dan 20 gole doğrudan etki

BURSASPOR HABERLERİ  | 17.12.2020 12:21 | Son Güncelleme

Bursaspor’un bu sezon resmi maçlarda attığı 32 golün 20’sinde Batuhan Kör ve Ali Akman isimleri dikkat çekiyor. 18 ve 19 yaşındaki futbolcular, Türk futboluna adeta damga vuruyor.

Batuhan Kör ve Ali Akman’dan 20 gole doğrudan etki

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un iki genç yıldızı Batuhan Kör ve Ali Akman, Türk futboluna adeta damga vuruyor. 18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon 14’ü lig, 1’i de kupa olmak üzere toplam 15 maçta 8 gol 3 asistlik performansıyla 11 gole doğrudan etki etmeyi başardı.

19 yaşındaki Batuhan Kör ise 12’si lig, 3’ü de kupa müsabakasında toplam 15 maça çıkarken, 9 gollük bir performans gösterdi. Her iki isim de Bursaspor'un bu sezon attığı toplam 32 resmi golün 20’sine doğrudan etki etmeyi başardı. Ali Akman’ın sözleşmesi bu sezon, Batuhan Kör’ün ise 2023 yılında sona eriyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Ali Akman transferinde flaş gelişme!Ali Akman transferinde flaş gelişme!
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi
Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Altay Bayındır, Gaziantep FK maçında yok
Altay Bayındır, Gaziantep FK maçında yok
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı!
10 kişi Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup etti!
10 kişi Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup etti!
Fenerbahçe'den olay Onyekuru hamlesi!
Fenerbahçe'den olay Onyekuru hamlesi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Fenerbahçe'de ayrılığı böyle duyurdu...
Fenerbahçe'de ayrılığı böyle duyurdu...
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Dünyaca ünlü teknik adam hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü teknik adam hayatını kaybetti
Toroğlu bombayı patlattı! F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Toroğlu bombayı patlattı! F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batuhan Kör ve Ali Akman’dan 20 gole doğrudan etki
Batuhan ve Ali'den 20 gole doğrudan etki
Göztepe 4-5 Bursaspor (Maç sonucu)
9 gollü, nefes kesen maçta tur Bursaspor'un!
Bursaspor’da İsmail Çokçalış üzüntüsü
Bursaspor’da İsmail Çokçalış üzüntüsü
Ali Akman transferinde flaş gelişme! Bedelsiz olarak...
Ali Akman transferinde flaş gelişme!
Frutti Extra Bursaspor, Tutku Açık ile yollarını ayırdığını açıkladı
Bursaspor ayrılığı resmen açıkladı
Serdar Özkan Bursaspor’la olan sözleşmesini feshetti
TFF 1. Lig ekibinde flaş ayrılık!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.