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BAÜN Rektörü Prof. Dr. Kuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Kuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Kuş, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" adlı fotoğrafını seçen Kuş, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme Engellilerin dayanışması", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı karesine oy verdi.

Prof. Dr. İlter Kuş, fotoğraflar için AA foto muhabirleri ile muhabirlerini tebrik etti.

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