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  4. BAÜN’de Rektör-Öğrenci buluşmalarının 5. gerçekleştirildi

BAÜN’de Rektör-Öğrenci buluşmalarının 5. gerçekleştirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.05.2020 17:40 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetimini buluşturan “Öğrenci-Rektör Buluşmaları” etkinliklerinin 5., video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından öğrenciler yer aldı.
Etkinlikte bir açılış konuşması yapan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversitenin tüm birimlerinden öğrencilerin görüş, istek ve önerilerinin kendileri için değerli olduğunun altını çizdi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, salgın sürecinde öğrencilerle “Evde Kalıyoruz, Ayrı Kalmıyoruz” anlayışıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtirken, bu dönemde alınan tüm kararlarda eğitim-öğretimin de kalitesini gözeterek öğrencilerin yanında yer aldıklarını söyledi.
Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’un yanı sıra; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turgut Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Hakan Önal ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Emingil’in de yer aldığı etkinlikte öğrenciler, başta sınavlar, uygulamalar, staj yükümlülükleri konuları olmak üzere çeşitli konulardaki görüş, talep ve önerilerini dile getirdiler. Etkinlik süresince öğrencilerin görüş ve önerileriyle ilgili notlar alarak soruları yanıtlayan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş daha sonra tüm öğrencilere programa katılımları için teşekkür etti. Programa katılan öğrenciler de etkinlik nedeniyle duydukları memnuniyeti ifade etti.
2019 yılı Şubat ayında başlayan Öğrenci-Rektör Buluşmaları etkinlikleri daha önce de çok sayında öğrencinin katılımıyla Fen-Edebiyat Fakültesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilmişti.

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