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BAÜN’den Yasemin Adar’a jest

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.12.2020 16:54 | Son Güncelleme

Sırbistan’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda Balıkesirli milli sporcu Yasemin Adar, 76 kiloda gümüş madalya kazandı.

Sırbistan’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda Balıkesirli milli sporcu Yasemin Adar, 76 kiloda gümüş madalya kazandı. Balıkesir Üniversitesi mezunu olan Yasemin Adar’ın ismi elde ettiği başarılardan sonra mezun olduğu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ndeki spor salonuna verildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş Balıkesir ve üniversitenin adını tüm dünyaya duyuran milli sporcu Yasemin Adar’ın ismini mezun olduğu bölümdeki spor salonuna verdiklerini duyurdu. Rektör Kuş Yasemin Adar’a spor hayatında başarılar da diledi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş yaptığı açıklamada, “Gerek üniversitemizin, gerek Balıkesir’imizin gerekse de ülkemizin adını tün dünyaya elde ettiği başarılarla duyuran mezun öğrencimiz Yasemin Adar’a başarılar diliyoruz. Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan milli sporcumuz Yasemin Adar’ın uluslararası alanda elde ettiği başarılar sonrasında mezun olduğu bölümdeki spor salonuna ismini verdik. Yasemin Adar Spor Salonu’ndan bundan sonraki dönemde de milli sporcular yetiştirmek umuduyla üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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