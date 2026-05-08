Kapat
Bavullarını bile hazırlamıştı! Herkes 'gidecek' derken yönetim kalmasını istedi

Galatasaray şampiyonluk için Antalyaspor maçına odaklanırken, gelecek sezonun kadro planlaması da hız kazandı. Eleştirilerin hedefindeki Günay Güvenç’in ayrılığı düşünmediği ve kariyerini sarı-kırmızılı takımda noktalamak istediği öğrenildi.

Cevdet Berker İşleyen
Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor’u mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda bir yandan kritik maçın heyecanı yaşanırken diğer tarafta ise gelecek sezonun kadro planlaması için yoğun mesai harcanıyor.

Teknik heyet ve yönetim, Antalyaspor karşılaşmasına tamamen şampiyonluk parolasıyla hazırlanırken, Devler Ligi’nde daha güçlü bir kadro oluşturmak adına transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Yeni sezonda Avrupa’da ses getirecek bir ekip kurmak isteyen Galatasaray’da birçok bölge için değerlendirmeler yapılıyor.

GÜNAY GÜVENÇ İÇİN KARAR

Son haftalarda performansıyla tartışılan Günay Güvenç’in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Deneyimli kalecinin kariyerini Galatasaray’da noktalamak istediği öğrenildi.

Geçtiğimiz yaz sözleşmesi uzatılan ve sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık daha kontratı bulunan 34 yaşındaki file bekçisinin ayrılık düşünmediği belirtildi. Tecrübeli kalecinin, futbol hayatını Galatasaray forması altında tamamlamaya sıcak baktığı ifade edildi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Günay Güvenç, özellikle Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında yediği goller sonrası eleştirilmişti. Tecrübeli kaleci, Samsunspor deplasmanında da cezalı Uğurcan’ın yerine görev almış ancak gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.

Üst üste yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray’ın yeni sezon için yerli bir kaleci transferi planladığı ve Uğurcan’ın arkasında görev yapacak alternatif isimler üzerinde durduğu da öne sürüldü.

