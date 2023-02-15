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Bay ve bayan kuaförler depremzedelerin kişisel bakımları için yola çıktı

15.02.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi öncülüğünde 46 gönüllü bay ve bayan kuaför, depremin merkez üssü Pazarcık ilçesindeki çadır kentlerde yaşayan vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını gidermek amacıyla otobüsle yola çıktı.

Bay ve bayan kuaförler depremzedelerin kişisel bakımları için yola çıktı

7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde koordinatör Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında depremzede vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde geçici olarak yaşayan depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını da Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi üstlendi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kuaförlerle birlikte makam odasında toplantı düzenledi. Toplantının ardından 46 gönüllü bay ve bayan kuaför, deprem bölgesine ulaşmak için otobüsle yola çıktı.

Belediye Başkanı Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarının önemli olduğunu söyledi.

"46 arkadaşımız dahil oldu"
Hijyenin önemli olduğundan bahseden Türkyılmaz, "Şimdi salgın hastalıklarda hijyen çok önemli. Biz de Yahşihan Belediyesi olarak böyle bir proje başlattık. Sağ olsun Yahşihan’daki ve Kırıkkale’deki 46 arkadaşımız dahil oldu. Kahramanmaraş Pazarcık’ta olacağız. Orada 11 tane çadır kent var. Herkese gönüllü bir şekilde destek olarak yanlarında hissettirerek böyle bir kampanya başlattık" dedi.

"BAY BAYAN KUAFÖRLERİ OLARAK CANIGÖNÜLDEN TOPLANDIK"

Berber ve kuaförlerin canıgönülden toplandığını belirten kuaför Sadık Tunç, "Elimizden geldiği kadarıyla da Kırıkkale’deki bay bayan kuaförleri olarak canıgönülden toplandık. Fazlasıyla da talep oldu. Oradaki depremzede ağabeylerimiz, ablalarımız, kardeşlerimizin saç kesimiyle ilgili hijyenik anlamda her şey yapmaya hazırız" diye konuştu.

"ACILARINI UNUTTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Deprem bölgesindeki vatandaşlara moral vermek istediklerini anlatan kuaför Hakan Çimen, "Öncelikle deprem bölgesinde mağdur olan arkadaşlarımızın hepsine geçmiş olsun diyorum. İnşallah orada elimizden geldiği kadar moral vererek yeni bir değişim yaparak acılarını unutturmaya çalışacağız ama inşallah unuttururuz. Bize fırsat veren Osman başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

"GÜN, BİRLİK VE YARDIMLAŞMA GÜNÜ"

Kuaför Abdullah Köksal, "Artık bu görev bizim için kutsal oldu. Osman başkanımıza teşekkür ederiz. Gerekeni yaptı inşallah biz de gerekeni yapacağız. Gün, birlik ve yardımlaşma günü. İnşallah depremzede arkadaşlarımıza yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.
Yahşihan Belediye Başkanına teşekkür eden Bayan Kuaförü Yaşar Bulut, depremzede vatandaşlar için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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