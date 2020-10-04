Bay Yanlış dizisinin Cansu’su Fatma Toptaş’a sevgilisi Gürkan Şef evlenme teklifi etti!

Fox TV’nin yaz kuşağında seyircisiyle buluşmaya başlayan Baş Yanlış dizisi final yaptı. Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı dizinin beklenmedik erken final kararından sonra oyuncular tatil rotalarını çizmeye başladı. Çekimlerin sona ermesiyle beraber dizide Cansu karakterine hayat veren Fatma Toptaş soluğu sevgilisiyle Urla’da aldı. Uzun zamandır beraber olan çift romantik tatillerinde evlilik yolundaki ilk adımlarını attı. İkili mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenlerine duyurdu.

İLK ADIMI ATTILAR

Gürkan Şef İle Mangal Keyfi programını sunan Gürkan Topçu sevgilisi Fatma Toptaş’a evlenme teklifi etti. Mum ışığı ve romantik bir yemekte edilen teklif sevilen oyuncuyu duygulandırdı. Evlilik kararını Gürkan Şef sosyal medya hesabın yayınladığı fotoğrafla duyurdu. Oyuncu sevgilisiyle beraber bisiklet sürdükleri bir kareyi paylaşan ünlü şef fotoğrafa, “Aşk” notunu düştü.

Evlenme teklifini kutladıkları anları paylaşan güzel oyuncu ise romantik karelerine “Ruhum” açıklamasını yaptı. Sevenleri müjdeli haberin sonrasında ünlü çiftin fotoğraflarını yorum yağmuruna tuttu.

