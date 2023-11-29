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  4. "Bayan Kahkaha" olarak tanınan Güzide Kasacı hayatını kaybetti

"Bayan Kahkaha" olarak tanınan Güzide Kasacı hayatını kaybetti

29.11.2023 14:10 | Son Güncelleme:
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Bir dönem "Bayan Kahkaha" lakabıyla anılan Güzide Kasacı'dan acı haber geldi. Pek çok bilinen şarkıyı yorumlayan Güzide Kasacı 94 yaşında hayatını kaybetti.

"Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu", "Sarsam Seni" ve "Civelek" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide Kasacı, 94 yaşında vefat etti.

Kasacı'nın kızı Canan Alhas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı Medilife Bağcılar Hastanesinde bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.

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Kasacı, Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak'ın derslerine katılarak eğitimlerini tamamlamıştı.

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Sesiyle büyük beğeni kazanan sanatçı, 1960'tan itibaren solo albümlere imza attı.

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