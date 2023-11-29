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TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin meğer cezaevindeymiş! Tahliye olunca bakın ne paylaştı

29.11.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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Hamilelik senaryosuyla çektiği videoları TikTok'ta paylaşan fenomen Mükremin Gezgin o dönem büyük tepki çekmişti. Bir süre sonra estetiklerle tanınmaz hale gelen Gezgin meğerse bir süredir cezaevindeymiş. Fenomen cezaevinden çıkınca bakın ne paylaştı.

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, yalan hamilelik haberleriyle ülke gündemini oldukça meşgul etmişti. O dönem hesapları kapatılan Gezgin büyük tepki almış ve ifade bile vermişti.

geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline gelen Mükremin Gezgin bir süre önce tutuklandı. Cezaevine girme sebebinin ise 2-3 yıl önce gerçekleşen bir mevzu olduğunu açıklayan fenomen 1 günlük girip çıkacağını ifade etti.

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Ancak tam 3 aydır tutuklu olan Mükremin Gezgin tahliye oldu. Sincan Cezaevi'nde olan Gezgin elinde çöp poşeti içinde eşyalarıyla çıktığı anları büyük bir sevinçle paylaştı.

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Mükremin Gezgin ele
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