TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin meğer cezaevindeymiş! Tahliye olunca bakın ne paylaştı

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, yalan hamilelik haberleriyle ülke gündemini oldukça meşgul etmişti. O dönem hesapları kapatılan Gezgin büyük tepki almış ve ifade bile vermişti.

geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline gelen Mükremin Gezgin bir süre önce tutuklandı. Cezaevine girme sebebinin ise 2-3 yıl önce gerçekleşen bir mevzu olduğunu açıklayan fenomen 1 günlük girip çıkacağını ifade etti.

Ancak tam 3 aydır tutuklu olan Mükremin Gezgin tahliye oldu. Sincan Cezaevi'nde olan Gezgin elinde çöp poşeti içinde eşyalarıyla çıktığı anları büyük bir sevinçle paylaştı.









