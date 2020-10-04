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Bayarkaçeken yeniden güven tazeledi

ERZURUM HABERLERİ  | 04.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Makine Mühendisleri Odası Erzurum il temsilciliğinde seçim heyecanı yaşandı.Tek liste halinde yapılan seçimde Makine Mühendisleri Odası Erzurum İl Temsilci Abdulkadir Bayarkaçeken yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.Önceliklerinin her zaman güzide Erzurum’un çıkarları olacağını ifade eden Makine Mühendisleri Odası Erzurum İl Temsilci Abdulkadir Bayarkaçeken, Erzurum’da bulunan meslektaşlarını statü, unvan, yaşam şekline göre ayırmadan hepsine aynı mesafede durarak ve üzerlerine yüklenen görevin hassasiyetini bilerek, kapsamaya ve dertleri ile dertlenmeye, sorunlarının çözüm noktasında gerek oda adına gerekse bireysel olarak yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.Bayarkaçeken, “Şehrimizde bulunan meslektaşlarımızı statü, unvan, yaşam şekline göre ayırmadan hepsine aynı mesafede durarak ve üzerimize yüklenen görevin hassasiyetini bilerek, kapsamaya ve dertleri ile dertlenmeye, sorunlarının çözüm noktasında gerek oda adına gerekse bireysel olarak yardımcı olmaya devam edeceğiz.

Bayarkaçeken yeniden güven tazeledi

Makine Mühendisleri Odası Erzurum il temsilciliğinde seçim heyecanı yaşandı.
Tek liste halinde yapılan seçimde Makine Mühendisleri Odası Erzurum İl Temsilci Abdulkadir Bayarkaçeken yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Önceliklerinin her zaman güzide Erzurum’un çıkarları olacağını ifade eden Makine Mühendisleri Odası Erzurum İl Temsilci Abdulkadir Bayarkaçeken, Erzurum’da bulunan meslektaşlarını statü, unvan, yaşam şekline göre ayırmadan hepsine aynı mesafede durarak ve üzerlerine yüklenen görevin hassasiyetini bilerek, kapsamaya ve dertleri ile dertlenmeye, sorunlarının çözüm noktasında gerek oda adına gerekse bireysel olarak yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.
Bayarkaçeken, “Şehrimizde bulunan meslektaşlarımızı statü, unvan, yaşam şekline göre ayırmadan hepsine aynı mesafede durarak ve üzerimize yüklenen görevin hassasiyetini bilerek, kapsamaya ve dertleri ile dertlenmeye, sorunlarının çözüm noktasında gerek oda adına gerekse bireysel olarak yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bizans oyunları ile bana ve yönetimimde bulunan ekip arkadaşlarıma kurulmaya çalışan tezgahları, Erzurum sevdalısı meslektaşlarımızın feraseti ile bozmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu memleket hepimizin, bir adım ileriye gitmiş hiçbir durumu geriye götürmeyecek bugüne kadar olduğu gibi yine aynı hassasiyet ile önce ilimizin çıkarlarını gözeterek savunmaya devam edeceğiz. Erzurum kamuoyunun bilmesini isteriz ki bizler bindiğimiz her kayıkta aynı türküyü söylemeye devam edeceğiz. Önceliğimiz her zaman güzide memleketimizin çıkarları olacaktır. Memleketimizin menfaatlerini kenara bırakarak şahsi çıkarları adına pazarlık edenlerden olmadık olmayacağız.” diye konuştu.

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