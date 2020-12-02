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  4. Bayatladı diye çöpe atmayın! Bu yöntem bayat ekmekleri pamuk gibi yapıyor

Bayatladı diye çöpe atmayın! Bu yöntem bayat ekmekleri pamuk gibi yapıyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 02.12.2020 11:59 | Son Güncelleme:
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Bayatladı diye çöpe atmayın! Bu yöntem bayat ekmekleri pamuk gibi yapıyor

Bayatlayan ekmekleri çöpe atmak büyük bir israf. Bu israfın önüne geçmek için şimdi sizlere bahsedeceğimiz, ekmeği taze hale getirme yönteminden faydalanabilirsiniz.

Ekmek israfını ortadan kaldırmak için bayat ekmekleri bu yöntemle tazecik bir forma kavuşturabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şey, ekmeğin küflü olup olmaması. Küflü olan ekmeklere bu yöntemi uygulamamalısınız.

BAYAT EKMEĞİ TAZE HALE GETİRMEK İÇİN;

Bayat ekmeği musluk altında hafif bir şekilde ıslatın ancak ekmeğin sırılsıklam olmamasına dikkat edin.

Önceden ısıtılmış fırına ekmeği koyun ve 3 dakika boyunca ısıtın. Fırından çıkardığınızda tazecik, dumanı üstünde tüten ekmeğiniz hazır.

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İKİNCİ YÖNTEM: TAVADA ISITMAK

Fırınlama ya da buhar yöntemlerinin uygulanamadığı durumlarda bayat ekmek tavada da ısıtılabilir. Bunun için ekmekleri tavaya dizdikten sonra üstlerine su serpin ve tavanın kapağını kapatın. Kısa bir süre sonra ekmekleri tavadan alıp en azından biraz daha taze bir şekilde tüketebilirsiniz.


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