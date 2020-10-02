Tencerede ekmek yapmak düşündüğünüzden daha kolay

Ekmek pişirmek için en iyi zaman canınızın istediği zamandır. Koronavirüs pandemisi yüzünden sosyal izolasyonun en sıkı şekilde uygulandığı dönemlerde neredeyse herkes evinde ekmek yapmaya başladı. Ekmek yapma alışkanlığı bazı evlerde kalıcı olmaya başlarken bazı evler ise ekmek fırınına geri döndü. Şimdi vereceğimiz tarifle tencerede mükemmel bir şekilde ekmek yapabilirsiniz.

TENCEREDE EKMEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı un

Yarım paket maya

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su

TENCEREDE EKMEK YAPIMI

Tüm malzemeleri karıştırıp hamuru hazırlayalım.

Hamuru yoğurup 1 saat mayalandıralım.

Mayalanan hamuru tezgâhta birkaç dakika elimizle açıp ekmek şeklini verelim ve tencereye un serpip hamuru koyalım.

Tencerede yarım saat kadar daha bekletip tekrar mayalandıralım.

200 derece ısıda tencerenin kapağını kapatıp 20 dakika kapağı açıp 200 derece ısıda yaklaşık 30 dakika iyice kızarana kadar pişirelim.

Afiyet olsun.

TENCEREDE EKMEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Hamurun mükemmel bir şekilde mayalanması için eğer varsa yoğurt tenceresi veya yoğurt yapma makinesini kullanabilirsiniz.

Granit ve yapışmaz tabanlı bir tencere kullanmanız daha iyi olacaktır.

Çelik tencere kullanacaksanız hamuru pişirmeye başlamadan önce yağlı kâğıt sermelisiniz.



