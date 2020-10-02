Tencerede ekmek yapmak düşündüğünüzden daha kolay

Ekmek pişirmek için en iyi zaman canınızın istediği zamandır. Koronavirüs pandemisi yüzünden sosyal izolasyonun en sıkı şekilde uygulandığı dönemlerde neredeyse herkes evinde ekmek yapmaya başladı. Ekmek yapma alışkanlığı bazı evlerde kalıcı olmaya başlarken bazı evler ise ekmek fırınına geri döndü. Şimdi vereceğimiz tarifle tencerede mükemmel bir şekilde ekmek yapabilirsiniz.
Afiyet olsun.
Hamurun mükemmel bir şekilde mayalanması için eğer varsa yoğurt tenceresi veya yoğurt yapma makinesini kullanabilirsiniz.
Granit ve yapışmaz tabanlı bir tencere kullanmanız daha iyi olacaktır.
Çelik tencere kullanacaksanız hamuru pişirmeye başlamadan önce yağlı kâğıt sermelisiniz.
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