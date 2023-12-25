YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt Belediyesi yaya ve sürücüler için seferber oluyor: Karla mücadele aralıksız sürüyor

Bayburt Belediyesi yaya ve sürücüler için seferber oluyor: Karla mücadele aralıksız sürüyor

25.12.2023 10:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri şehrin birden fazla noktasında aynı anda çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt Belediyesi yaya ve sürücüler için seferber oluyor: Karla mücadele aralıksız sürüyor

Kar yağışının etkili olduğu saatlerden itibaren karla mücadeleye başlayan ekipler çalışmalarını ara vermeden yoğun mesai ile sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bir yandan ana arterler ve mahallelerde kar temizlik çalışması yapan ekipler diğer yandan buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Kar yağışının etkili olduğu öğlen saatlerinden itibaren tüm ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında aynı anda karla mücadele çalışmasına başladı ve aralıksız devam ediyor. Şehrin ana arterlerinde yoğun bir mesai içinde bulunurken mahallelerimizi de ihmal etmiyoruz. Şehrin her noktasında karla mücadele çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bayburt Belediyesi her daim görevinin başında ekiplerimiz her zaman özverili bir şekilde görevlerini ifa ediyorlar" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huzur operasyonunda 52 şahıs hakkında işlem yapıldıHuzur operasyonunda 52 şahıs hakkında işlem yapıldı
Tartıştığı şahsı öldürmüştü, jandarma devriyesine teslim olduTartıştığı şahsı öldürmüştü, jandarma devriyesine teslim oldu
Erzurum’da 1 bin 993 sürücüye ceza kesildiErzurum’da 1 bin 993 sürücüye ceza kesildi
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 25 Aralık Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:33
Öğle
12:24
İkindi
14:44
Akşam
17:05
Yatsı
18:30

Bayburt Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Pazartesi

Fatih eczanesi
Merkez
Şimşek eczanesi
Demirozu
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.