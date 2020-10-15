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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden “Salgın Döneminde Veli Eğitimi”

BAYBURT HABERLERİ  | 15.10.2020 08:48 | Son Güncelleme

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce “Salgın Döneminde Veli Eğitimi” düzenlendi.Milli Eğitim Bakanlığınca, "Pandemi Döneminde Veli Eğitimi" kapsamında 15 programdan oluşan paket hazırlandı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden “Salgın Döneminde Veli Eğitimi”

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce “Salgın Döneminde Veli Eğitimi” düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığınca, "Pandemi Döneminde Veli Eğitimi" kapsamında 15 programdan oluşan paket hazırlandı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını döneminde velileri desteklemek, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı eğitim programı kapsamında Bayburt’ta da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlandı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Salgın döneminde öğrenciyi bilen, yönlendiren ve ona tamamlayıcı bir unsur olarak yardım eden velilerimizin sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında bilgilendirilmelerini sağlamak için 15 yaygın eğitim kurs programı hazırlanmış olup salgın döneminde veli eğitimi kapsamında düzenlenen aile içi iletişim kursu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu’nun katılımıyla kursiyerlerimize verilmiştir” denildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden “Salgın Döneminde Veli Eğitimi”

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