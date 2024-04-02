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Bayburt Müftülüğü üniversite öğrencilerini iftarda ağırladı

İHA İHA
02.04.2024 09:53
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Bayburt Müftülüğü, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine iftar yemeği verdi.

Bayburt Müftülüğü üniversite öğrencilerini iftarda ağırladı

Bayburt Müftülüğü, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine iftar yemeği verdi. Müftülükte düzenlenen iftar programına Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, vaizler Saliha Yaşaroğlu, Hacer Dursun ve üniversite öğrencileri katıldı.

Ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi, tutulan oruçlar açıldı. Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, iftardan sonra öğrencilerle karşılıklı sohbet ederek, öğrencilerin merak ettiği sorularını yanıtladı.

Düzenlenen iftar yemeğinden memnun kalan öğrenciler kapılarını açan, mübarek Ramazan ayında kendilerini unutmayan İl Müftülüğüne nazik davetlerinden ötürü teşekkür ettiler. Kapılarının her zaman öğrencilere sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Altın ise, davete katılan tüm öğrencilere şükranlarını sundu.

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