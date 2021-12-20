Bayburt Üniversitesi Rektörü Türkmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Türkmen, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" başlıklı fotoğraflarını seçen Türkmen, spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karesine oy verdi.

Prof. Dr. Türkmen, binlerce fotoğraf arasından seçilen görsellerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, Anadolu Ajansının başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Fotoğraflar arasında tercihte bulunmanın oldukça zor olduğunu ifade eden Türkmen, "Hem verilen mesaj hem de fotoğraf tekniği açısından değerlendirme yapmaya çalıştık. Anadolu Ajansının kültür hayatımıza önemli bir katkısı olan bu fotoğraf hizmetinin genişleyerek devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

